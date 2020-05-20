【職場健康調查】82%打工仔：唔使見上司使我快樂

香港永明金融「香港打工仔職場健康調查」發現，62%受訪者中打工仔於疫情期間(1至4月份)曾在家工作，當中84%表示更能騰出時間做私人事務、81%稱精神更輕鬆愉快、69%表示因此與同住家人關係變好。

大部分受訪者認為疫情完結後，應繼續彈性工作安排，冀「在家工作」恒常化的受訪者逾七成，其他安排則包括每日彈性上班時間，以及每周彈性上班工時等，意味彈性工作安排或成職場新常態。

被問及在此期間因在家工作，而少了時間與上司及同事見面，分別有82%及67%受訪者感到快樂！

疫情下逾六成受訪者指出，對公司的人力資源政策感到滿意或非常滿意，53%指出對公司的歸屬感提升。63%受訪者評價自己目前的心情為快樂或非常快樂，逾七成人以健康為未來5年的首要人生目標。

有關的調查於4月29日至5月6日在香港進行，透過網上問卷訪問810名，年齡介乎18至64歲於辦公室工作的在職人士，以了打工仔對健康和快樂的態度、工作環境及精神健康狀況等。

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