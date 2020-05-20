F三星原油期恢復增設基金單位　持倉不變

儘管恢復增設，管理人有意維持子基金投資組合目前的多樣性，在恢復增設後透過把增設申請所得的款額進行投資，以維持子基金在其持有的紐約原油期貨合約中約1/3為2020年9月合約，約1/3為2020年10月合約，及約1/3為2020年12月合約的比例。管理人目前無意使用任何款額為子基金購買任何額外的原油認沽期權。

分散期貨合約將降低持有單月期貨合約的集中風險，而引入多家新結算經紀將給予子基金在結算經紀方面有更多選擇，從而加強其營運能力及彈性。

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