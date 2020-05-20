安永：內銀首季淨利潤增長放緩　今年不良貸勢升

安永發表報告指，51間中國上市銀行去年淨利潤上升7.32%，惟受新型肺炎影響，今年36間公布首季業績的銀行中，內銀淨利潤增長5.03%，按年收窄2.35個百分點。安永亞太區金融服務審計服務主管合夥人蔡鑑昌解釋，疫情令不少內地企業停工、停產，令首季淨利潤有所下跌，展望全年表現則存在許多不確定因素，尤其關注疫情下的信用風險及呆壞帳會否呈現惡化。

他指，在經濟放緩的大環境下，內銀「被迫」轉型，尤其零售業務為內銀營運的重要推動力，去年相關業務的淨息差為3.12%，遠高於整體的2.13%水平，認為催谷零售業務為推動銀行盈利增長重要的一環。

他認為，內地銀行業績的波動性，很大程度上受宏觀環境不確定性因素加大的影響，中國的經濟結構性及周期性問題，加劇經濟下行壓力，今年疫情無可避免對國內外經濟運行造成較大衝擊，同時各國爭相出台的超預期、超規模的刺激政策，或將在一定程度上改變國際經濟貿易格局，為世界經濟帶來更多的不確定性，亦為內銀的經營帶來新困難及挑戰。

內銀資產質素尤惹市場關注，安永大中華區金融服務銀行及資本市場主管梁成傑指，銀行今年首季資產質素穩定，主要由於政府的措施多管齊下以減少風險發生，銀行亦透過貸款展期等方式，化解借款人士的還款壓力，坦言隨時間推進，壓力仍然存在，認為今年不良貸款上升有很大的概率，增幅則仍需觀察。

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