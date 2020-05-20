美次季經濟料勁縮38%　失業增2600萬人兼財赤擴大

新冠肺炎重創美國經濟，國會預算辦公室(CBO)預期當地第2季經濟以年率計將勁縮38%，亦預料會較2019年底時多2,600萬美國人失業。這個預測與其他經濟師的預測相若，亞特蘭大聯儲銀行最新按追縱指標推算，美國第2季經濟將勁縮近42%。

CBO表示，隨着疫情疑慮紓緩，以及聯邦和地區政府放寬限制措施，預料經濟會於今年下半年開始復甦，職位增長亦可望於第3季開始顯著改善，但持續的社交距離要求將令經濟活動和就業市場狀況持續受壓一段時間。CBO續提醒，經濟活動下降來得太快，速度亦太急，故經濟滑坡的程度仍不明朗。

美國國會已通過大規模的紓困方案，按照已通過的金額，CBO預期今年和明年的聯邦赤字將分別增加2.1萬億和6,000億美元，相當於國內生產總值(GDP)分別約11%和3%。

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