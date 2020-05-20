樓價UPDATES：業主報復！大圍文禮閣反價後近千萬沽

二手市場近日連錄高價成交，大圍文禮閣套三房單位，反價8萬元，以998萬元易手，屋苑樓價直撲千萬料創新指標。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣居屋佳翠苑B座高層8室，實用面積約538方呎，兩房兩廳間隔，未補價第二市場放盤，以約450萬元綠表價獲承接，實用呎價約8,364元，新買家為為居於港島東區的公屋客，見近期市況好轉，而上述單位價格合預算，加快入市自住。

●小西灣藍灣半島8座低層E室，實用面積602方呎，三房間隔，獲買家以960萬元買入，實用呎價約15947元，原業主於2000年7月以328.8萬購入上述單位，持貨20年，按買入價計算，獲利約631.2萬元。

●柴灣杏花邨32座低層6室，實用面積499方呎，兩房間隔，望街景，以815萬元售出，實用呎價約16,333元，原業主於2016年7月以約626.8萬元購入，是次轉售帳面獲利約188.2萬元，物業升值約30%。

●北角半山賽西湖大廈5月錄4宗成交，包括14座高層A室，實用面積約為1,297方呎，套三房連工人套房間隔，全海景，外區客斥資約3,550萬元入市，實用呎價約27,371元，新買家購入單位作換樓之用，並連車位，原業主於1976年12月份以約43.948萬元購入，是次轉手帳面獲利約3,506.052萬元，物業升值約80倍。

●灣仔立興大廈高層G室，實用面積309方呎，兩房間隔，望市區景，原開價520萬元，放盤7日，累減42萬元，減幅8.1%，獲用家以478萬元承接，實用呎價15,469元，原業主於2015年2月購入上址，當時作價375萬元，持貨5年至今轉售，帳面獲利103萬元，單位期內升值27%。

●灣仔怡安大廈低層D室，實用面積約465方呎，兩房間隔，近日以約700萬元沽出，實用呎價約15,054元，原業主於2004月4月以163萬元購入上述單位，持貨16年轉手帳面獲利約537萬元，物業升值近3.3倍。

●西區縉城峰1座高層F室，實用面積約371方呎，一房連套房間隔，望山景，放盤約半年，原叫價980萬元，經議價後減價20萬元或約2%，最終於以960萬元吉易手，實用呎價約25,876元，原業主於2011年2月以約800.8萬元購入，持貨9年轉手帳面獲利約159.2萬元，物業升值約20%。

●西半山樂信臺1座頂層連天台戶，實用面積813方呎，套三房間隔，連天台597方呎，以2,122萬元易手，實用呎價26,101元，原業主早於1995年6月購入上述單位，當時作價620萬元，持貨近25年至今轉手，帳面獲利1,502萬元，單位期內升值2.4倍。

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九龍區

●將軍澳領凱9座左翼高層D室，實用面積727方呎，套三房間隔，另設儲物房，議價後以1,000萬元成交，實用呎價13,755元，原業主於2011年10月以561萬元買入單位，持貨近9年，現轉手帳面獲利439萬元離場，單位期內升值78%。

●將軍澳都會駅6座中層E室，實用面積約633方呎，套三房間隔，今年5月叫價1,038萬元放售，終於日前以985萬元交吉形式成功沽出，減價53萬元或約5%，折合實用面積呎價約15,561元，折合建築面積呎價約11,520元，原業主於2009年8月以約370萬元購入，持貨約10年多帳面獲利約615萬元，物業升值約1.7倍。

●將軍澳清水灣半島本月暫錄12宗成交，交投急增，其中6座高層A室，實用面積681方呎，套三房間隔，享山景，議價後以950萬元成交，實用呎價13,950元，原業主於2015年6月以320萬元買入單位，持貨5年，現轉手帳面獲利630萬元，單位升值近2倍。

●將軍澳居屋寶盈花園8座中層E室，實用面積590方呎，三房一廳間隔，原開價730萬元，累減60萬元或8.2%，未補價第二市場賣670萬元，實用呎價11,356元，原業主於2001年4月以119.2萬元購入單位，持貨19年至今沽售，帳面獲利550.8萬元，期內升值4.6倍。

●藍田滙景花園8座低層A室，實用面積約537方呎，兩房間隔，放盤約兩個星期，原業主開價830萬元，經議價後減價2萬元或約0.2%，終以828萬元沽出，實用呎價約15,419元，原業主於2012年3月以約398萬元購入，持貨8年轉手帳面獲利約430萬元，物業升值約1.1倍。

●牛池灣峻弦5座低層D室，實用面積419方呎，一房間隔，原叫價720萬元，減價32萬元或4.4%，以688萬元沽，實用呎價16,420元，原業主於2015年購入上址，當時作價540萬元，持貨至今轉售，帳面獲利148萬元離場，單位5年升值27%。

●大角咀港灣豪庭5月錄得14宗買賣，較上月同期減少約18%，其中7座低層F室，兩房間隔，實用面積約417方呎，以750萬元放盤兩日，即獲區內客接洽，並在「零議價」情況下成交，實用呎價約17,986元，新買家為首置客，原業主於2017年2月以約580萬元購入，是次轉售帳面賺約170萬元，物業升值約29.3%。

●大角咀港灣豪庭1座高層D室，實用面積344方呎，兩房間隔，享海景，最初開價730萬元，現以725萬元易手，實用呎價21,076元，新買家為首置客，原業主於2017年4月以610萬元入市，持貨逾3年，現轉手帳面獲利115萬元離場，期內升值19%。

●西南九龍瓏璽6B座中高層C室，實用面積1,164方呎，屬四房雙套房連工人套間隔，望海景，吸引本地家庭客承租，月租53,500元，實用呎租約46元，業主於2011年7月斥資約2,442.36萬元購得，按現水平租金計，回報率逾2.6厘。

●奧運站柏景灣7座高層H室，實用面積449方呎，兩房間隔，望樓景，以1,000萬元成交，實用呎價22,272元，原業主於2011年5月以578萬元購入上址，持貨9年至今沽售，帳面獲利422萬元離場，單位期內升值73%。

●奧運站柏景灣6座低層B室，三房連多用途室間隔，實用面積約848方呎，以約35,000元放租兩個月，吸引外區客洽詢，議價後減價2,000元或近6%，以33,000元租出，實用呎租約38.9元，新租客為家庭客，睇樓兩次即決定承租。

●長沙灣曉悅本月首宗買賣成交，該盤高層A室，一房間隔，實用面積約315方呎，以600萬元放盤約兩個月，獲外區客接洽，議價後輕微減價5萬元，以595萬元沽出，實用呎價約18,889元，新買家為首置客，原業主於2015年7月以約586.8萬元購入，是次轉售帳面賺約8.2萬元。

●荔枝角美孚新邨本月暫39宗成交，平均實用呎價約13,710元，包括8期百老滙街110號中高層C室，實用面積977方呎，套三房間隔，望內街，原放盤叫價1,400萬元，調減32萬，減幅約2.3%，以1,368萬元成交，實用呎價約14,002元，原業主於2009年7月斥資530萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利約838萬元，升值近1.6倍。

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新界區

●大圍文禮閣4座高層H室，實用面積622方呎，套三房間隔，放盤1個月，當時叫價990萬元，最終微加8萬至998萬元易手，實用呎價16,045元，原業主於2017年3月購入上址，當時作745萬元，持貨逾3年至今沽售，帳面獲利253萬元，單位期內升值34%。

●馬灣珀麗灣本月16宗成交，其中珀麗灣17座中層E室，實用面積360方呎，一房間隔，2月叫價545萬元，新近一名外區年輕上車客議價10萬元，隨即落實以535萬元購入，準備作結婚之用，實用呎價14,861元，原業主於2016年8月以415萬元買入單位，持貨4年轉售單位，帳面獲利120萬元或29%。

●屯門豐景園1座高層6室，實用面積397方呎，兩房一廳間隔，減價10萬元，區內首置客為鄰近家人居住，方便照應，決定以520萬元購入自用，實用呎價13,098元，原業主於2010年以約170萬元購入，是次轉手帳面獲利約高達350萬，單位升值逾兩倍易手。

●屯門華都花園4座低層F室，實用面積404方呎，兩房一廳間隔，新買家為區內客，上址無法睇樓，亦未有提供單位內籠照片以作參考，但考慮到該屋苑屬市中心地段，決定以468萬元購入自住或投資之用，實用呎價11,584元，稍低於市場價，原業主於2015年以約320萬購入上址，單位轉手帳面獲利約148萬。

●屯門恒順園3座低層D室，實用面積637方呎，三房兩廳附套廁，原業主有意換樓，減價20萬元，獲新買家以660萬元購入自用，實用呎價10,361元。

●元朗雍翠豪園2座低層E室，實用面積約488方呎，兩房間隔，去年中叫價580萬元，現放盤逾年累減42萬元或約7%，獲買家以538萬元購入，實用呎價約11,025元，，原業主於2005年5月，以141.8萬元買入，持貨15年，現轉手帳面獲利396.2萬元，物業升值逾2.7倍。

●粉嶺中心K座頂層戶，實用面積520方呎，三房間隔，單位放盤個半月，最終「零議價」以750萬元成交，實用呎價14,423元，新買家為該屋苑業主，而原業主於2016年4月購入，當時作價510萬元，持貨4年至今沽售，帳面獲利240萬元，單位期內升值47%。

●大埔富善花園1座低層D室，實用面積365方呎，兩房間隔，望樓景，獲用家「零議價」以488萬元承接，實用呎價13,370元，原業主於2009年10月購入上述單位，當時作價120萬元，持貨逾10年至今轉售，帳面獲利368萬元，單位期內升值3.1倍。

●沙田濱景花園4座中層F室，實用面積564方呎，三房兩廳間隔，原先叫價900萬元，放盤兩星期，減價50萬元，減幅5.6%，終以850萬元沽出，實用呎價15,071元，原業主於2011年4月購入上述單位，當時作價373萬元，持貨9年至今轉售，帳面獲利477萬元，單位期內升值近1.3倍。

●馬鞍山銀湖‧天峰6座中層E室，實用面積約615方呎，兩房連儲物室間隔，原先業主叫價980萬元，經議價後減價15萬元或約2%，以965萬元沽出，實用呎價約15,691元，原業主2011年11月以520萬元購入，持貨約8年至今，現沽出帳面獲利約445萬元，賺價約86%，屋苑本月暫錄約16宗二手成交個案。

●西貢相思灣村單號屋二樓連天台戶，建築面積700方呎，兩房兩廳間隔，享海景，另加天台700方呎，放盤時叫價930萬元，終以900萬元沽，建築呎價12,857元，原業主於2002年7月以198萬元購入上址，持貨近18年至今沽售，帳面獲利702萬元，物業期內升值3.5倍。

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