新盤UPDATES：新界九龍群盤混戰　港島項目極速推售

新盤市場爆發大規模開盤搶客潮，各區項目全速加入推售行列，繼新界及九龍區群盤混戰後，港島區亦有樓盤籌備極速推出市場。

●半山捌號日內開價 開放戶佔半數

項目樓書已剛上網，日內將會開價，周四(21日)起開放示範單位，料最快月內開售，期望市值約10億元。

集團下個樓盤將是堅尼地城爹核士街項目，設有57伙，間隔開放式至兩房，最快下季推售。第3季亦有機會推售南區及屯門兩個洋房豪宅項目。該公司執行董事楊政龍稱，項目位處摩羅廟街8號半山位置，鄰近中環，交通方便，料吸引金融才俊及年輕買家等追捧。是次全數單位附設全屋家具及電器，方便投資者購入單位收租。

●半山捌號示範單位首度曝光

●The Campton首推94伙 入場費逾484萬元

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton周三(20日)公布首張價單，推出94伙，涵蓋11伙開放式、27伙一房及56伙兩房單位，折實市值逾6.7億港元。

該公司執行董事周銘禧表示，首張價單推出單位的實用面積由287至539方呎，扣除最高16%折扣後，折實售價由484.1萬至877.8萬元，折實呎價由14,288至18,526元。入場價單位是5樓M室，屬開放式單位，實用面積287方呎。

據價單顯示，該盤首批單位折實平均呎價為16,411元，較同區WEST PARK年初開售時，首批單位折實平均呎價18,646元低約12%。The Campton示範單位及售樓處將於周四(21日)正式開放，參觀人士須網上登記預約睇樓，並預留小量現場後補名額。

●代理指The Campton開價屬九龍近4年最低

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，長沙灣The Campton周三(20日)公布首張價單，開價可謂十分吸引，折實平均呎價僅1.6萬餘港元，屬近4年九龍市區新盤未見，對上一個項目要追溯至2016年10月，位於長沙灣的南昌一號，當年首批單位折實呎價約1.5萬餘元。

他指出，加上首批單位全數可承造高成數按揭，亦是項目吸引之處。若發展商克制加價加推單位，加幅2至3%，料項目全數467伙有機會月內沽清。

●美聯料The Campton呎租達55元 吸引收租客

美聯住宅部行政總裁布少明稱，長沙灣The Campton公布開價，較鄰近新盤有一定折讓，極具吸引力，短期勢凍結區內購買力。他又預計，項目日後租值亦會有不俗表現，料入伙後呎租可達約55元，回報率料逾3.5厘水平，故料吸引不少投資收租客，預期銷情勢必理想。

●利奧坊‧曦岸周日開賣88伙

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝稱，旺角利奧坊‧曦岸今日(20日)將上載首張銷售安排，預計在周日(24日)展開首輪銷售，提供不少於88伙，當中70伙為一房戶，18伙為開放式戶，以整批計，折實價約463萬至648萬元，有17伙折售價低於500萬元。

他又指出，項目截至昨日(19日)晚上，已接獲逾300票，入票人士大多為年輕人，按地區劃分，以九龍為主，佔六至七成，另有三成來自新界，並以西鐵沿線地區人士為主。該盤將於周六截票。

他續稱，項目利奧坊七期正申請強拍，而集團也正在附近進行收購項目，料未來整個屋苑規模將進一步增加。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月暫時已錄得逾1,000宗新盤成交，相信因疫情而累積的購買力正在全面釋放，料本月一手成交宗數可升至2,000宗。

●OMA by the Sea星期日發售108伙

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，項目周日將會發售的單位戶型多元化，涵蓋開放式、一房、兩房及首度推出三房，實用面積由297至619方呎，主打兩房佔整批逾五成。

●龍譽高座三房標準戶呎售近4萬元創同類新高

保利置業集團（00119）旗下啟德龍譽，剛售出2B座38樓B單位，屬三房連多用途房間隔戶，實用面積841方呎，成交價3,310萬元，呎價39,358元，創項目高座三房標準戶新高紀錄。

●愛海頌本月暫沽62伙 期內九龍新盤最多

市區新盤市況熱鬧。長實集團（01113）助理首席經理（營業）何家欣表示，旗下長沙灣愛海頌，5月至今已售出62伙，為期內九龍區銷量最多項目，累積售出511伙，套現逾48億元。樓盤剛更新價單，部分第5座內園及海景單位，首度引入額外5%市區換樓易及1%免按揭扣優惠，令最高折扣達29%，最低呎價由16,014元起。

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