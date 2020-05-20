德勤劈炮及退任潮未完 5個月累涉53企核數師
2020年05月20日 20:04
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德勤‧關黃陳方會計師行(德勤)再度退任上市公司核數師！計及邁博藥業(02181)，德勤在過去約5個月，已連環辭任及退任總數達53家香港上市公司核數師職務。
邁博藥業公布，最近就選擇截至今年12月31日止年度的核數師進行了競爭性談判，根據結果，公司決議在股東周年大會上提呈一項普通決議案，在德勤退任後，以批准委任安永會計師事務所為核數師，任期至下屆股東周年大會結束時止。換言之，現任核數師德勤將於股東周年大會結束後退任，不會獲續聘。
根據東網統計，自去年12月中至今，德勤辭任或退任核數師的上市公司至少53家，包括於去年12月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，原因涉及壹傳媒截至今年3月底止財政年度之審核費用水平及審計相關的專業風險。
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