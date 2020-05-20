德勤劈炮及退任潮未完　5個月累涉53企核數師

邁博藥業公布，最近就選擇截至今年12月31日止年度的核數師進行了競爭性談判，根據結果，公司決議在股東周年大會上提呈一項普通決議案，在德勤退任後，以批准委任安永會計師事務所為核數師，任期至下屆股東周年大會結束時止。換言之，現任核數師德勤將於股東周年大會結束後退任，不會獲續聘。

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