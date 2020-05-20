轉數快支援其他外幣？金管局咁樣講...

香港8間獲發牌的虛擬銀行中，僅眾安銀行已正式開業，金管局高級助理總裁劉應彬表示，有5間虛銀已在沙盒中進行測試，至於未進行試業的2間虛銀仍在準備中，據了解籌備進度良好，並符合銀行的既定時間表。

劉氏指出，金管局不會為虛銀的開業時間設下「死線」，認為虛銀開業需要準備穩妥及符合監管要求，加上虛銀有自身的業務考慮，不宜操之過急。

眾安銀行開業後為市場提供新產品及優惠，其活期存款利率更達1厘，遠超同業。劉氏指出，虛銀加入市場後掀起存款競爭是預期之內，但對業界影響不大。至於近期銀行下調存款利率，則主要受資金流動性增加，及環球央行減息有關。

銀行業開放應用程式介面(開放API)方面，劉應彬透露，第三、四階段API開放正在籌備當中，由於涉及客戶個人資料，故會相對複雜，希望今年可制定準則以與銀行商討，並於明年研究如何推行。

金管局助理總裁(金融基建)鮑克運補充，今年年底將發表顧問報告，當中會討論開放API，如何於兼顧市民便利的同時，保障網絡安全及個人私隱等。

被問及會否需要推出央行數字貨幣，劉應彬指，香港市場上已存在多種支付工具，如電子錢包及信用卡等，已能滿足市民大眾需求，認為於零售層面推出央行數字貨幣的市場空間有限。

疫情持續刺激轉數快(FPS)使用量飆升，市場關注FPS會否擴展至支援其他貨幣支付。鮑克運指，FPS是便民措施，目前支援港元及人民幣已可滿足日常需求，認為短期內沒有新增支援其他外幣的需要。

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