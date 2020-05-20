慘過海嘯！日本連鎖便利店4月銷售額跌幅破紀錄

外國傳媒報道，據日本特許經營協會周三(20日)數據顯示，日本7家主要連鎖便利商店的4月既有店舖銷售額按年大減10.6%至7,781億日圓(約561億港元)，創2005年以來最大跌幅，超過2009年7月銷售額下跌7.5%的歷史紀錄。

此外，商務區和旅遊區的銷售也大幅下降，雖然便利商店在緊急狀態下仍維持營業，但部分位在商務地區的門市，會因相關辦公大樓暫停開放而臨時停業。

除了銷售額，主要連鎖便利商店的來店顧客數目也在4月大跌18.4%，為史上最大跌幅。不過，基於民眾一次性大量採購居家防疫食品等商品，4月每人每次購物的平均金額增長了9.5%至688.3日圓(約49港元)。

4月日本主要連鎖便利商店的全國總門市量微增0.2%，至5.57萬家。

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