憂美國封殺？小米：願意與各國的供應鏈「做朋友」

集團總裁兼代理首席財務官王翔在電話會議上表示，智能手機是具剛性需求的消費品，加上集團線上及線下銷售網絡完善，新冠肺炎疫情對手機出貨量影響不大。他以中國市場為例，隨着內地疫情緩和，供應鏈復產順利，客流逐漸恢復，手機首季末銷售已回復至疫情前水平。不過，他坦言全球疫情仍存在不確定性，一些海外國家疫情仍未受控，預計對次季業績造成影響。至於中國市場，他指市場競爭一向激烈，公司會以雙品牌等策略去應對，並持續推出5G手機。

王氏續指，海外主要市場印度和歐洲疫情開始放緩，隨着限制出門措施放寬，當地市場已分別回復至正常水平的60%及90%。集團將參考中國經驗，加快海外市場復工復產的進度。

IoT與生活消費產品及互聯網服務收入分別為130億元及59億元，按年增加7.8及38.6%。前者旗下的家具電器生產、運輸及安裝受到疫情影響較大，拖累業績增長；後者則受惠於首季用戶活躍度和使用時間明顯增加。王氏指，未來小米將對持續優化推薦算法，廣告精準投放，相信業務持續快速增長。

對於同股不同權股份獲納入恒指成分股選股範圍，王氏表示這改變對港股有重要意義，新經濟公司獲納入成份股可為香港市場增添活力及引入源頭活水。加上香港資本市場高度成熟和擁有完善法規，在這個基礎下，有助為市場帶來良性改變。

近期中美關係緊張，美國揚言進一步封殺華為及限制半導體生產，王氏認為集團目前供應鏈的情況可控和健康，願意與全球各國的供應鏈「做朋友」。

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