夜市UPDATES：美股升逾400點　港夜期再觸24500

市場密切關注聯儲局稍後公布的4月會議紀錄，希望了解更多關於討論貨幣政策及反對「負利率」的詳細信息。

雖然特朗普又在社交媒體Twitter帳戶上攻擊中國要為疫情負責，惟市場開始對此習以為常。在零售股帶動下，美股道指曾升405點，目前報24,579點，升372點或1.54%；標指報2,972點，升49點或1.7%；納指報9,356點，升171點或1.86%。

港股期指夜市現報24,566點，升125點，高水166點。

另外，美國財政部周三(20日)將標售20年期國債，將是逾30年以來首次，業界普遍預計可能會受到投資者熱捧。目前，美國財政部已搬出幾乎所有融資工具，以緩解新冠肺炎疫情對經濟的衝擊。按照計劃，財政部最初將發行200億美元20年期國債，未來3個月累計發行540億美元。上次發行20年期國債是1986年。

其他市場方面，英股升0.56%；德股升0.6%；法股升0.13%。

【21:30】零售股業績理想，美股周三早段顯著反彈，道指高開336點，報24,543點，納指升134點，至9,319點。

家居裝修用品零售商Lowe's首季純利勁升26.6%至13.3億美元，經調整後每股賺1.77美元，遠好過預期的1.32美元，期內收入亦增10.9%至196.8億美元，刺激股價早段升2.79%至120.13美元。

至於折扣零售商Target首季純利倒退至2.84億美元，扣除非經常項目後每股賺59美仙，好過預期44美仙，收入急升11.3%至196.2億美元，亦勝預期，但股價早段跌0.76%至122.24美元。

受疫情嚴重打擊的皇家加勒比國際遊輪首季勁蝕14.4億美元，多過預期，但稱2021年的預訂數字仍處於過去範圍，價格亦較今年有中單位數字升幅，刺激股價早段漲2.37%至43.15美元。

儘管不少投資名宿如德魯肯米勒及泰珀對股市發出警告，惟多家大型基金均認為股市依然吸引。Capital Group組合經理Steven Watson透露幾乎沒有調整投資組合，只沽出一些復甦路漫長的股份，並尤其看好未來數月亞洲股市的表現，理由是當地疫情相對樂觀。

富蘭克林鄧普頓則押注股市在2021年底前跑贏債券，惟一如Capital Group，擔心疫症出現第二輪爆發。至於貝萊德雖然維持股票的中性評級，但主張買入各地區的優質股，原因是政府和央行注入以萬億計美元資金以控制危機。

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