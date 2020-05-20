媲美滙豐！抖音母企字節跳動估值飆至7800億

財經媒體彭博引述消息人士透露，抖音(TikTok)母企字節跳動的估值在最近的非公開股票交易中已上漲了至少1/3、超過了1,000億美元(約7,800億港元)，反映出儘管疫情大流行，投資者仍期望該擁有熱門視頻應用程序TikTok的公司，將能繼續招來廣告商。

這家全球最值錢初創企業的股票最近的易手價格表明，其估值較兩年前一輪重大融資時的約750億美元攀升了逾33%。消息人士稱，其中一些交易對這家中國公司的估值高達1,400億美元(約1.09萬億港元)。這些交易具有非公開性質，可能無法完全反映出普遍的投資者預期。

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