媲美滙豐！抖音母企字節跳動估值飆至7800億
2020年05月20日 21:45
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財經媒體彭博引述消息人士透露，抖音(TikTok)母企字節跳動的估值在最近的非公開股票交易中已上漲了至少1/3、超過了1,000億美元(約7,800億港元)，反映出儘管疫情大流行，投資者仍期望該擁有熱門視頻應用程序TikTok的公司，將能繼續招來廣告商。
這家全球最值錢初創企業的股票最近的易手價格表明，其估值較兩年前一輪重大融資時的約750億美元攀升了逾33%。消息人士稱，其中一些交易對這家中國公司的估值高達1,400億美元(約1.09萬億港元)。這些交易具有非公開性質，可能無法完全反映出普遍的投資者預期。
字節跳動近年來已崛起為一股強大的互聯網勢力，在美國青少年群體中迅速走紅的短視頻平台TikTok功不可沒。最新的市場估值意味着這家中國初創公司已經達到了滙豐控股(00005)或者國際商業機器(IBM)等行業巨頭級別。
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