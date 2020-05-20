【零售浩劫】體育用品股361度6月底正式撤出台灣
2020年05月20日 21:49
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(Getty Images圖片)
體育用品股361度(01361)台灣官網公布，在新冠肺炎疫情肆虐下，全球零售業遭受巨大衝擊，該集團亦因疫情影響，導致訂單銳減。為求資源整併，宣布於今年6月底正式撤出台灣市場，結束旗下國際線於台灣市場的實體銷售營運。
今年7月起，該集團總部直接負責電子商務平台跨境銷售，代理方面，則有望在台灣持續提供購買渠道。361度稱，雖然暫時離開台灣市場，但旗下國際線的研發設計團隊仍維持台灣設計師主導，未來將以歐洲為營運重心。
據官網資料，361度在2016年進軍台灣市場，並設有44家實體店。為回饋消費者，周四(21日)至6月底進行「Bye Bye Sale」特賣活動，包括直營百貨、經銷店點以及官方電商平台，產品低至2.5折起發售。
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