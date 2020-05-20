民眾留家炒股　美網上股票經紀商勁吸客

新冠肺炎肆虐下，美國民眾留家避疫，不少轉而在家炒股，令3大網上股票經紀商─嘉信理財、ETrade及盈透證券(Interactive Brokers)於3至4月期間吸客數目均破紀錄，合共達78萬個，當中以3月最勁，上客量是過去兩年平均的3倍。

據外媒報道，這些新股民中，不乏是原先專注體育博彩活動的賭徒，另有一些股民重新使用「沉睡已久」的股票戶口。Sandler O'Neill高級研究分析員Rich Repetto指出，民眾滯在家但沒有體育節目，加上在股市出現改善，開始炒股自娛。

盈透證券產品發展及市務推廣主管Steve Sanders表示，當市況波動，投資者會多落盤，而之前太忙的投資者，現在也有時間參與股市。

有分析認為，客戶急增或有助經紀商抵銷部分業界近年割喉式減價戰及利率下降對收入的影響。

至於美國以外地區的股市炒賣情況同樣熾熱。以馬來西亞股市為例，本周股票交投量達破紀錄110億股，除反映民眾在家炒股效應外，亦受惠於醫療手套股飆升，以及低殘的油氣股大幅反彈，帶動當地股市自3月低位回升16%，小型股指數更大漲55%。

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