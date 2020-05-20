【財經評論】新舊經濟互補位　風物長宜放眼量

全球經濟尚未走出逾十年前金融海嘯遺留下來的低增長期，卻又在今年遭逢世紀疫情，旅遊、運輸、零售、製造等傳統行業受創甚深。可隨着互聯網發展日趨成熟，疫情卻為電子商貿、網上教育和醫療、電子遊戲和消閒娛樂等新興產業帶來順水推舟的發展機會。其實，新舊經濟交替並非對立，反而存在承傳互補的關係，正引領全球經濟走上不一樣的發展道路，各方實宜認真思考經濟模式轉變，自可化危為機！

以中國為例，一方面，疫情與貿易戰雙重夾擊下，產業鏈出現劇烈轉變，加上外部需求疲弱，使中小企經營甚為艱難，雖然三月以來疫情已逐步受控，工廠復工，但需求未復舊觀，產出率需更長時間復原。過去，內地當局應對這類經濟危機，總離不開推出「萬億」救市方案，大灑金錢搞傳統基建，可問題是如今經濟發展基點已明顯提升，大興土木又會製造不少「大白象」工程，帶來產能過剩、資源浪費及資產泡沫等後遺症，再重施故技的話，一則效果遞減，二則深化結構性問題，最終還是逃不出死胡同。

另一方面，疫情下凸顯了新經濟機遇和活力，有着實際的消費和投資需求，更促使企業着手檢討實體店、辦公室和人力資源等的重新分配，將對營商、就業和社會資源分布造成徹底深遠的影響。可見，這些年中國努力建設的新經濟發展基礎，是行對了方向，亦印證了為何美國兩年前要發動貿易戰，以圖阻礙中國製造業升級改造。

縱使長遠發展藍圖愈走愈清晰，但在發展過程中，中國亦得吸取教訓，更有前景的產業，得有規劃發展，不能一蹴而就。事實上，新經濟發展前景雖美，惟不可能在短期內解決到傳統產業乏力和失業等問題，亦不可能完全彌補經濟增長缺口，適當的貨幣和財政政策支持傳統經濟重拾動力，為新經濟提供堅實根基，還是有必要的。與此同時，新經濟不能再如過去流於政策口號式、粗獷式、一窩蜂式投資，必須在法規監管、知識產權及人才培訓等多方面加以配合，行穩致遠，否則離不開投機狂熱、泡沫爆破的結局。

有着十四億人口的消費群，誠然能為中國發展新經濟、應對外部挑戰創造條件。當中國科技企業發展能建基於實質市場需求和自我技術掌握，自可吸引全球資金目光，配合市場化改革和持續對外開放，創造共贏機會，長遠亦自可化解國際利益矛盾，重納共謀發展的正確軌道。

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