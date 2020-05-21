東方日報B1：新盤400伙周末火併　半山捌號趕今開價

半山捌號全數單位將會連同家具等出售，一房示範單位實用面積310方呎。

英皇國際執行董事張炳強表示，半山捌號提供99伙，實用面積181至491方呎，開放式及一房各佔約一半，只有1伙兩房特色戶。項目樓書周三(20日)已上網，日內將會開價，周四起開放示範單位，料最快月內開售，期望物業市值約10億元。

該公司執行董事楊政龍指出，樓盤位處半山位置，鄰近中環，交通方便，料吸引金融才俊及年輕買家等追捧。是次全數單位附設全屋家具及電器，方便投資者購入單位收租。

配合推盤攻勢，該盤位於灣仔的示範單位及售樓處，周三首度安排傳媒預覽，示範單位參照18樓C室搭建，實用面積310方呎，一房間隔，大廳連接面積22方呎露台，廚房以開放式設計，而浴室則設有面積16方呎的工作平台。

集團年內仍有多個項目部署登場，張炳強透露，公司下個樓盤將是堅尼地城爹核士街項目，設有57伙，間隔開放式至兩房，最快下季推售。第三季亦有機會推售南區及屯門兩個洋房豪宅項目。

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