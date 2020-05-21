東方日報B1：新盤400伙周末火併 半山捌號趕今開價
2020年05月21日 00:10
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半山捌號全數單位將會連同家具等出售，一房示範單位實用面積310方呎。
新盤市道復甦，群盤角逐，周六、日將有400多伙一手單位開售，掀起新一輪入票搶購熱潮，刺激發展商開盤態度愈來愈積極。英皇國際(00163)旗下西半山摩羅廟街項目半山捌號，最快亦於周四(21日)公布開價及隨即開放示範單位吸客，有機會月內極速開售。
英皇國際執行董事張炳強表示，半山捌號提供99伙，實用面積181至491方呎，開放式及一房各佔約一半，只有1伙兩房特色戶。項目樓書周三(20日)已上網，日內將會開價，周四起開放示範單位，料最快月內開售，期望物業市值約10億元。
該公司執行董事楊政龍指出，樓盤位處半山位置，鄰近中環，交通方便，料吸引金融才俊及年輕買家等追捧。是次全數單位附設全屋家具及電器，方便投資者購入單位收租。
配合推盤攻勢，該盤位於灣仔的示範單位及售樓處，周三首度安排傳媒預覽，示範單位參照18樓C室搭建，實用面積310方呎，一房間隔，大廳連接面積22方呎露台，廚房以開放式設計，而浴室則設有面積16方呎的工作平台。
集團年內仍有多個項目部署登場，張炳強透露，公司下個樓盤將是堅尼地城爹核士街項目，設有57伙，間隔開放式至兩房，最快下季推售。第三季亦有機會推售南區及屯門兩個洋房豪宅項目。
其他發展商亦積極籌備開盤。會德豐地產位於茶果嶺茜發道的全新項目第1期，提供413個單位，周四將公布命名，料短期正式展開軟銷攻勢，最快下月開售。而長實集團(01113)早已取得預售樓花同意書的將軍澳日出康城SEA TO SKY，設有1,422伙，發展商近日開始與地產代理等開會了解市況，料最快下月亦將推出市場。
事實上，新盤搶客陣容不斷擴大，周六、日將有多個新盤推售，市場料暫錄得7,000多張入票。其中新鴻基地產(00016)的天水圍Wetland Seasons Park第2期，代理估計截至周三晚上已有逾7,000張入票登記，較星期六首輪銷售200伙大幅超額認購逾34倍，周四中午截止接受認購，最終票數勢必打破項目首期於年初時所錄的7,370張入票成績，成為年內新盤票王。
同時，永泰地產(00369)的屯門OMA by the Sea，剛過去周日開售以來已累沽217伙，套現逾11.3億元。發展商為回應市場需求，日前已加推第4號價單，周三亦落實次輪銷售安排，將於周日發售108伙，另有53伙於下周一起招標出售。永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖稱，項目周日發售的單位涵蓋開放式、一房、兩房及首度推出的三房，實用面積由297至619方呎，主打兩房佔整批單位逾五成。
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