中美金融戰開打！美參議院通過法案加強對中概股監管

美國參議院周三(20日)通過法案，擬加強對中國及其他國家在美國證券交易所上市的監管，或導致一些已上市公司除牌，受影響的公司包括俗稱「中概股」的在美上市中資企業，如阿里巴巴、百度等。有關法案仍需等待眾議院審議通過，並呈交總統簽署成為法例。

根據該法案，如果一家公司未能遵守美國的規則，或者美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)無法連續3年對該公司進行審計，以申明其是否由外國政府控制，那麼該公司在美國上市的股票交易將會被禁止。

事實上，隨着美國向中國開打金融戰，中概股頓時成為美國打擊的對象。外媒報道，推動該法案的共和黨議員John Kennedy表示，並不想開打「新冷戰」，只是希望「中國遵守規則」。

民主黨議員Chris Van Hollen在一份聲明中指，公開上市的公司都應遵守相同的標準，該法案是為了維持公平競爭環境而合理作出的改變，並且為投資者提供更具透明度的市場。

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