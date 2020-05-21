美股收市：道指升369點　納指距離新高不到5%

投資者對經濟復甦預期感到樂觀，美國股市周三(20日)上揚，以科技股為主的納指尚餘不到5%，就會再創紀錄新高。

道指全日做好，收報24,575點，升369點或1.52%；標指收報2,971點，升48點或1.67%，創自3月初以來收市新高；納指收報9,375點，升190點或2.08%，創自2月21日以來收市新高，今年累計升幅約4.5%。

科技股領漲大市，社交媒體Facebook夥網上零售平台Shopify推出電商業務Facebook Shop，前者股價急升6.04%，收報229.97美元，創收市新高；Shopify則上漲3.32%至778美元的收市新高。

此外，蘋果公司收漲1.94%，報319.23美元；亞馬遜股價首次升穿2,500美元大關，收報2,497.94美元，升1.98%，創收市新高。

美國參議院周三通過法案，擬加強對中國及其他國家在美國證券交易所上市的監管，「中概股」普遍受壓，阿里巴巴、百度、拼多多分別收跌0.19%、1.12%和3.47%。

對於後市，多家大型基金均認為股市依然吸引。Capital Group組合經理Steven Watson透露幾乎沒有調整投資組合，只沽出一些復甦路漫長的股份，並尤其看好未來數月亞洲股市的表現，理由是當地疫情相對樂觀。

富蘭克林鄧普頓則押注股市在2021年底前跑贏債券，惟一如Capital Group，擔心疫症出現第二輪爆發。至於貝萊德雖然維持股票的中性評級，但主張買入各地區的優質股，原因是政府和央行注入以萬億計美元資金以控制危機。

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