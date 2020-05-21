【專家點評】鄧澤堂：港股受制於24600點
2020年05月21日 07:15
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美國國家衞生研究院與生化藥廠Moderna(MRNA)合作研發的新冠病毒疫苗，首階段臨床試驗結果正面，惟Moderna藥廠研發的新型肺炎疫苗的療效仍有待觀察，加上美國總統特朗普進一步威脅世衞，迫世衞承諾作出改進，否則美國將永久停止向其撥款，令市場憂慮中美關係惡化。預期恒指短線難以升破24,600點，很可能5月餘下時間只會在23,600點至24,600點之間徘徊。
市場期待疫情過去後，基建會成為推動經濟、政策傾斜的主要方向。重型機械股獲資金追捧，中國龍工(03339)主要業務為製造及分銷輪式裝載機、壓路機、挖掘機、起重叉車及其他基建機器，正好成為市場焦點。股價升破2.8元後，或有力上試3.2元水平，投資者不妨留意。
致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)
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