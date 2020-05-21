康方生物AK104獲准開展三線鼻咽癌註冊臨床試驗

同時，AK104正開展的另外一個II期臨床試驗(針對晚期不可切除或轉移性高度微衛星不穩定型(MSI-H)實體瘤)的首例患者亦在5月順利入組和給藥，主要目的是由獨立評審委員會評估AK104針對局部晚期不可切除或轉移性的高度微衛星不穩定型實體瘤經治患者的有效性。

公司已在中國或全球開展AK104針對胃癌、宮頸癌、非小細胞肺癌、肝細胞癌、MSI-H實體瘤、鼻咽癌、食管鱗癌、黑色素瘤等的多項II期臨床試驗，試驗結果預期將陸續在多個國際醫學會議等場合發布。

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