【專家點評】溫灼培：英鎊不應過於看淡

英國官方息率由於現已低至0.1%，所以市場愈來愈覺得若英國經濟轉差，英倫銀行實施負息的可能性相當高。而事實上不單止英倫銀行行長無否認推行負息的可能性，愈來愈多英倫銀行委員對負息也顯共識。現關注下月18日議息會，英倫銀行會否正式提出負息作為其政策大方向。

負息概念雖不利英鎊，但當市場預期聯儲局也有機會走負息的同時，英國負息因素便被淡化。相反，筆者會把焦點繼續放在英國是否延遲脫歐過渡期的問題上。近期市場上不斷有報道指，英國與歐盟就脫歐後的關稅安排上一直得不到共識。出現這情況可謂是意料中事。

對歐盟而言，是不能給予英國一個優厚條件離開歐盟，否則其他成員國必有離異之心。英國首相約翰遜相信也明白此點，所以他早已不盼望可與歐盟在談判得出任何成果。這也是他斷言不會延長過渡期的原因。

但現在情況不同，受疫情影響可預計英經濟上半年將大幅倒退。下半年如無疫苗，盼經濟V形反彈實屬不切實際想法。面對經濟自二次大戰後最嚴峻情況下，筆者相信約翰遜不敢冒險此時切斷所有與歐盟聯繫。假使筆者估計正確，英國一旦選擇延遲脫歐過渡期，這樣英鎊匯價便不用這麼低。料英鎊短線上望1.25美元，年底目標1.28美元。龐大技術支持為1.20美元。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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