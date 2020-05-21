股東不足半年三度配股　藥明生物股價曾跌3.5%

公司公布，其控股股東WuXi Biologics Holdings以每股127.18元，較上日收市價折讓4.87%，配售6,000萬股股份，佔公司已發行股本總額約4.61%，套現約76.3億元。

完成後，Biologics Holdings由持有公司股份31.49%，減少至約26.89%，不再為公司控股股東。

公司董事長兼非執行董事李革控制Biologics Holdings已發行股本約21.94%。

值得留意的是，Biologics Holdings早於今年1月時配售公司6,080萬股，當時套現約58.39億元。其後於4月再度配售4,800萬股公司股份，套現約46.46億元。連同今次配售事項，不足半年已配售3次，合共套現約181億元。

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