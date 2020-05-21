【專家點評】彭偉新：金蝶雲端服務前景佳

港股整體走勢仍然未見明顯的沽壓，尤其是在美股跌超過300點下，恒指仍然未見有較明顯的阻力出現，令到指數最多曾跌不足100點，而且更在資金持續流入下，恒指一直維持強勢。即使恒指全日走勢均受制於加權平均價之下，但仍然繼續見資金流入，追逐重磅股外，連部分近日急升的新經濟股份繼續受到追捧。反映港股短期內不會出現大規模的回調，特別是在內地兩會期間，相信仍然會以偏強的走勢發展。

恒指暫時仍然會在4月29日高位見阻力，而4月22日低位23,483點則是主要的支持，未有失守該水平，港股仍然會繼續維持反覆走勢。

尤其集團過去大力發展雲端服務，以節省企業的科技開支，相信未來幾年整體微小企業客戶數量有明顯的增長，帶動盈利上升。股價在今年3月跌至8.10元水平開始反彈，並成功升破了自2018年8月以來在11.34元所形成的阻力，而且近日流入的資金持續增加，由今年3月19日開始計算，已錄得超過9億元的資金流入，預期股價可以進一步上升。

若果以2018年開始形成的走勢頂部11.34元計算，並跌至2018年11月低位5.50元見底的總跌幅，按黃金比率1.618倍作為反彈目標計算，下一個的反彈的目標價為15元，投資者可以在13.8元水平買入，跌穿10天線先行沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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