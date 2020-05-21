【市前重點睇】道指漲369點　油價向好

●美匯指數低企99.12，港匯見7.7502，離岸人民幣(CNH)高見7.1033，美元兌日圓處107.55，歐元漲至1.098，英鎊跌至1.2239。金價反覆見1,748美元。布油觸及36.46美元，紐油高企33.62美元。道指期貨窄幅上落。

●聯儲局發表4月份的議息會議紀錄，指美國面臨疫情再多幾輪爆發的可能性非常高，在中期之內存在非常大的不確定性和風險。

●美國參議院周三(20日)通過法案，擬加強對中國及其他國家在美國證券交易所上市的監管。

●美國10年期國債孳息率跌0.81點子，報0.6801厘。

●港股ADR指數收報24,442點，升42點。

●即月恒生指數夜期收報24,489點，升48點，高水89點，成交21,657張。

●紐約7月期油收報每桶33.49美元，升1.53美元或4.78%；布蘭特7月期油收報每桶35.75美元，升1.1美元或3.17%。

●紐約6月期金收報每安士1,752.1美元，升6.5美元或0.4%。

●世界貿易組織(WTO)發表報告警告，全球貿易「可能會在今年上半年急劇下降」。

●英倫銀行行長貝利認為，現在是研究各項政策工具的時候，不排除任何政策選項，即不排除負利率，同時非常關注經濟對減息的反應。

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