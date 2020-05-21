【股民熱話】憧憬內地減息或降準 股海尋寶…
2020年05月21日 08:00
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周四(21日)開始，將陸續進入內地兩會會期。由於外部需求疲弱，不少從事外貿的中小企業經營水深火熱，就業市場嚴峻，如無意外，預計兩會期間或之後，將會傳來人行減息或降準的消息，以提振經濟表現。
筆者對於內地經濟現時的情況不敢樂觀，尤其是如今中國面對的是內憂外患，11月美國總統大選前，只怕中美關係會無寧日。之不過，眼見次季以來港股的交投和表現算是勝於預期，左計右計，得出的結論係，至少季內餘下時間，押注內地復甦仍然是上策，這基於下列三個原因。
首先是政策因素。外部環境愈嚴峻，內地當局別無選擇，只有採取更寬鬆的貨幣政策，來力挺消費及投資等內部需求，兩會在這方面將有望傳來更多利好的政策消息。
其次是資金流因素。相對於歐、美經濟，中國最先走出疫情，內地經濟復甦步伐，將引領亞太區經濟逐步走上正軌。預計至少第三季中前，全球資金有望繼續留守新興市場「搵食」，中國復甦概念有望繼續成投資主題。
第三是全球因素。老實講，歐、美經濟第三季要順利重啟經濟增長引擎，中國的需求復甦可謂事半功倍。雖然美國嘗試挑起金融戰及科技戰，但看來大選前再激化貿易戰，對於提高關稅的做法會保持審慎，歐、美當局骨子裏亦不會抗拒見到中國復甦為全球經濟帶來動力。故從全球大局來看，短期對投資中國不宜過度悲觀。
如是者，到底短期押注「中國」概念，有何選擇？針對新經濟股，短期確實累積不少升幅，但所謂升市莫估頂。以騰訊控股(00700)為例，股價突破大型蟹貨區，只要繼續企穩420至440元區域，再挑戰歷史高位476.6元的機會大，加上相對於在美上市的阿里巴巴(09988)，騰訊少了美國針對中概股的一瓣憂慮，乃新經濟股的核心之選，有貨可以繼續坐順風車。
為了支持企業融資，內地股市將會隨經濟回暖而反覆向好，建議留意金融股，當中正籌謀回歸A股市場的中金公司(03908)，既具內地金融概念，憑着作為首家中外合資投資銀行，以及已引入騰訊和阿里巴巴作為策略股東，在金融科技發展方面和內地開放金融市場方面，比同類股具有更多的想像空間，可以關注。
東網財經專欄作者 帥哥
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