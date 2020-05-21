【專家點評】古勝：京信通信走勢對辦

今日(21日)起內地將陸續召開兩會，市場憧憬兩會期間會有利好經濟及金融市場的消息公布，為港股帶來提振作用。尋日港股靠穩，指數企穩24,300點，除了兩會概念加持外，近日市場不斷傳出有大型中概股來港第二上市，維穩手影可能仲要頂到下月。

不過，老古認為，指數向上突破的動能又似乎唔大，最近海外追責新冠肺炎的聲浪愈來愈盛，或有損中國國際形象及經貿增長，甚或中美重啟貿易戰、正式走向脫鈎。因此，短期內港股或繼續悶局，窄幅上落，仍然係炒股唔炒市。

東網財經專欄作者 古勝

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