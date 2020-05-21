【專家點評】古勝：京信通信走勢對辦
2020年05月21日 08:30
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今日(21日)起內地將陸續召開兩會，市場憧憬兩會期間會有利好經濟及金融市場的消息公布，為港股帶來提振作用。尋日港股靠穩，指數企穩24,300點，除了兩會概念加持外，近日市場不斷傳出有大型中概股來港第二上市，維穩手影可能仲要頂到下月。
不過，老古認為，指數向上突破的動能又似乎唔大，最近海外追責新冠肺炎的聲浪愈來愈盛，或有損中國國際形象及經貿增長，甚或中美重啟貿易戰、正式走向脫鈎。因此，短期內港股或繼續悶局，窄幅上落，仍然係炒股唔炒市。
講起有潛力的板塊，不得不提5G概念股，也是今年內地極力推動的建設重點。京信通信(02342)近日走勢愈來愈對路，上月底雖然折讓逾1成先舊後新配股，每股配售價為3.05元；其後三次下試配股價都守得穩，尋日股價微升1%收報3.43元，重返配股前的橫行區，未來若有兩會利好消息，唔排除開車再展升勢。建議3.4元附近小注上車，向上先望前頂3.8元，向下跌穿3.1元止蝕。
東網財經專欄作者 古勝
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