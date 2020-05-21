【專家點評】林嘉麒：大市蓄勢等消息突破

投資市場經常說，跟着聰明錢走。基金經理是部分聰明錢的話事人，他們對於後市睇法值得大家參考。美國銀行在5月中做了調查，訪問了多位基金經理。在美國股市走勢上，有68%認為上漲只是熊市反彈，是股市在跌至新低之前的短期快速反彈，而只有25%的認為股市已經進入新的牛市。

至於經濟方面，高達75%的受訪者預計復甦需要更長時間，而且是U形或W形反彈，只有10%預計經濟將以V形快速而急劇復甦。樂觀的角度看，38%預測未來12個月世界經濟將走強。這些調查正正解釋了，為何經濟數據差，投資者信心並未受影響，相反睇長線憧憬經濟復甦後的情況。

在資金配置方面，調查顯示，基金經理最新現金水平已下降至5.7%，遠高於10年平均值的4.7%，而債券配置比例繼續創新高，升至2009年金融危機以來的最高水平。環球央行努力放水，加大了買債規模，債券市場如有神助。作為基金經理，眼見有「大戶」盲目托債市，資金首選必定是債市。何況，大型企業在面對疫情下資金需求缺口增加，在超低利率下，作為投資人何不投入債券市場，賺息又賺價。

再者，調查顯示，基金經理持有美國股票好倉，顯然對短期大市仍然樂觀。因此，近期多次出現各類市場的負面消息時，債市平靜，恐慌指數也不恐慌，市場的風險胃納高了，比新冠狀病毒更早有免疫能力。因此，除非再出現另一些系統性問題，大市因此出現泡沫式爆破，否則大市走勢應謹慎地樂觀。

過去兩個月，全球風險資產飆升，是因為環球多國的貨幣和財政支持措施，以錢買時間，等待經濟解封。當然，市場仍擔心疫情第二波爆發的可能，相信即使確診人數真的會再次增長，只要死亡率低或疫苗研發有突破，屆時投資者便會認為經濟可V形復甦。

另外，近日聯儲局主席鮑威爾在參議院聽證會上頻派定心丸，暗示可能本月內啟動中小企業貸款工具，稱美聯儲在考慮擴大支持市政債券的範圍，並預先說明不會買入垃圾債，聯儲資產負債表擴大不會影響通脹。連同投資者的憂慮也預先提出，似乎鮑威爾已掌握了投資市場的負面心態。

港股方面，恒指連續兩日挑戰24,500點失敗，兩會舉行在即，觀望情緒濃厚，走勢未進一步轉強，相信要留待好消息出現，才可突破24,500點以上的阻力。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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