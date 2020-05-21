【專家點評】陳蓓敏：中國民航信息受惠國策支持
2020年05月21日 09:00
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轉眼間，距離美國總統大選只有6個月，又是時候為美股打打補針，哪管每日新確診數目二萬宗，特朗普仍會正面預測美國經濟會V型反彈，並簽署行政命令，指示聯邦部門減省不必要法規，加快復甦步伐。
美國生物科技公司Moderna, Inc.宣布新疫苗早前的臨床測試效果「正面」，其股價在周一單日升逾三成，周二(19日)卻回調一成。道指周一單日升911點，道指重返24,000至24,500點區間。為對華加徵限制，有傳納斯達克交易所有意收緊上市規則。
受歐美股市做好，亞太區股市周內跟勢錄得1至2.5%升幅。港股恒指反覆於24,000至24,500點間。恒指公司市場諮詢恒指、國指接受同股不同權及第二上市公司範疇完結，投資者已密謀部署吸納有機會染藍新貴。騰訊控股(00700)公布手遊收入亮麗，一眾手遊也聞歌起舞。有新遊戲版號，短線仍有動力。
中國南部疫情受控，廣東省開始小步重開省內旅遊，以「粵康碼」檢測健康訊息軌迹幫助追查來源。隨着人流和物流改善，中國民航信息網絡(00696)料可受惠國策。其主要航空信息技術解決方案，有助配合國家物流樞紐基建方向。去年業績穩定增長，建議吸納，目標價睇16港元，止蝕位定於12.2元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。其客戶持有騰訊)
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