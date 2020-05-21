【專家點評】陳蓓敏：中國民航信息受惠國策支持

轉眼間，距離美國總統大選只有6個月，又是時候為美股打打補針，哪管每日新確診數目二萬宗，特朗普仍會正面預測美國經濟會V型反彈，並簽署行政命令，指示聯邦部門減省不必要法規，加快復甦步伐。

美國生物科技公司Moderna, Inc.宣布新疫苗早前的臨床測試效果「正面」，其股價在周一單日升逾三成，周二(19日)卻回調一成。道指周一單日升911點，道指重返24,000至24,500點區間。為對華加徵限制，有傳納斯達克交易所有意收緊上市規則。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。其客戶持有騰訊)

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