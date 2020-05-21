【旅業蕭條】漢莎航空或獲764億元援助　德政府參股兩成

德國漢莎航空公布，確認正在與德國政府的經濟穩定基金就規模最多90億歐元(約764.6億港元)的援助協議展開深入談判。據悉，該穩定方案將涉及3個階段的援助，當中包括以德國復興信貸銀行(KfW)以貸款形式提供的30億歐元。

此外，該基金將獲得漢莎航空增加後股本的20%股份，政府將於公司監事會中佔有兩個席位，在特殊情況下，可行使與股份整體相關的投票權，例如防止收購。

公司預期，將會有相關附帶條件，包括未來免除股息以及管理層薪酬限制等。

同時，公司亦正在討論可轉換債券，在第三方發出公開收購要約的情況下，可以名義價值另外換取5%加1股。

德國總理默克爾早前預期，漢莎航空很快就會達成援助協議，但並無詳細說明。

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