港股回軟　騰訊及阿里跌逾1%　港交所強勢

道指期貨回吐過百點，港股高開128點後即掉頭，恒生指數倒跌191點，低見24,208點，考驗10天線(24,186點)。國企指數跌50點，主板成交470億港元。

藍籌股普遍下跌，申洲國際挫4.2%表現最差。九龍倉置業及恒隆地產跌2.2%及2%緊隨其後。幾隻金融股逆市做好支撐大市，憧憬在美國掛牌的中概股來港第二上市，香港交易所升2.2%，是表現最佳藍籌。友邦保險及滙豐控股升0.5%及0.4%。

「ATM」三大科網股以美團點評最強勢，股價曾升2.2%，創131.4元新高，暫升幅收窄至0.3%。騰訊回吐1.4%；阿里巴巴跌1.9%。另外，小米集團績後升勢持續，曾升2.8%高見13.16元。

個股方面，日前宣布賣盤予非凡中國堡獅龍國際飆86%，高見0.465元。藥明生物大股東再減持，股價跌2%。

【09:20】港交所升上270元 騰訊跌近1%

港股開市跟隨外圍做好，恒生指數升128點或0.53%，報24,528點；國企指數高開33點或0.34%，報9,931點。

金融股領漲，香港交易所創3個月高位，開市升1.6%報270港元；滙豐控股及友邦保險升1.4%；中國平安升0.7%，合共貢獻恒指88點。

大型科網股個別發展，騰訊跌0.8%報436.4元，抵銷恒指24點升幅。阿里巴巴及美團點評跌0.7%及0.4%。小米集團績後有追捧，股價漲1.2%報12.96元。

其他藍籌股方面，瑞聲科技升1.7%表現最佳；中國海外升1.6%緊隨其後。申洲國際跌0.9%，是表現最差藍籌。

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