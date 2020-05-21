A股快報：三大指數揚升 石油及金融股向好

全國政協十三屆三次會議將於今(21日)下午在北京開幕；內地股市揚升，滬綜指高開6點或0.24%，報2,890點；深成指高開50點或0.46%，至10,999點；創業板指數高開12點或0.61%，至2,130點。

板塊方面，次新股領升2.2%，石油股升0.5%，金融股升0.3%；而船舶製造股跌0.3%。

特銳德高開6%。其子公司特來電與華為簽署全面合作協議，雙方將就智能充電、4G/5G通信連接、華為雲業務及充電網標準等方面進行交流與合作。

國盛証券指出，市場現仍是存量資金博弈為主，但對指數貢獻不大。短期可重點關注政策重點方向，預期或將圍繞寬鬆的貨幣政策及積極的財政政策、新基建引，以及擴大內需戰略等方面。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626