瑞幸市值蒸發百億美元　渾水創辦人：美應棄中概股

自爆財務造假的內地連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡(美股：LK)周三(20日)復牌後隨即引發拋售潮，股價一度急插45.33%，低見2.4美元，最終收報2.82美元，挫35.76%，市後交易時後跌1.06%，見2.79美元。

瑞幸咖啡自4月初暴跌逾80%後就一直停牌， 周三復牌後直插落至紀錄低位，如以1月高位51.38美元計算，市值累計蒸發逾110億美元。

該公司周二(19日)在一份公告中宣布納斯達克有意讓該公司退市，稱該公司股票將繼續留在交易所，等待上訴聽證會結果。

Frontsea Asset Management Co.駐深圳的基金經理Hou Anyang表示，除了拋售股票，看不出投資者還有甚麼其他辦法。

沽空機構渾水研究(Muddy Waters)創辦人Carson Block認為，瑞幸咖啡之類的中概股欺詐案表明，美國監管機構和交易所在接納中國公司上市時需要更加明智。

事實上，Block多年來一直質疑在美上市中國企業的透明度。包括嘉漢林業2011年醜聞在內的一系列欺詐事件暴露出嚴重的問責問題，促使業內呼籲對尋求在美國上市的中國公司進行更嚴格的審計，甚至取消其IPO。Block稱，為保護美國散戶投資者免受潛在欺詐行為的傷害，美國交易所應該願意捨棄未來中國公司IPO的上市費。

美國總統特朗普上周表示，他正在關注不遵守美國會計準則的中國公司，同時政府採取行動阻止聯邦退休儲蓄基金投資於中國的股票。市傳納斯達克亦正在計劃新的規定，將使一些中國企業的IPO變得更加困難。

值得留意的是，美國參議院周三通過法案，擬加強對中國及其他國家在美國證券交易所上市的監管，或導致一些已上市公司除牌，受影響的公司包括俗稱「中概股」的在美上市中資企業，如阿里巴巴、百度等。有關法案仍需等待眾議院審議通過，並呈交總統簽署成為法例。

根據該法案，如果一家公司未能遵守美國的規則，或者美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)無法連續3年對該公司進行審計，以申明其是否由外國政府控制，那麼該公司在美國上市的股票交易將會被禁止。

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