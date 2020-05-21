港股格局：許繹彬指生科股可吼歌禮製藥

恒指周四(21日)早間倒跌逾100點。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，美股繼續以新冠病毒時好時壞作藉口，將道指舞高弄低。港股周四高開逾百點後倒跌，料近期可企穩24,000點之上。

他認為，道指和恒指均升至24,000點水平以上，走勢均有點「有心無力」，及欠缺「勁度」，這有鑑於疫情消息只能短暫式的興波作浪。畢竟全球經濟，均現已開始要面對新冠病毒帶來的後遺症，恐怖數據料陸續有來，例如美國領取失業救濟金人數屢創新高；香港失業率超過5%，返回金融海嘯的水平，均會令投資者卻步，對後市存有戒心。

他表示，港美股市由三月低位反彈，且收復大部分失地，但經濟數據卻每況愈下，建議投資者繼續以小注炒股不炒市的態度，去面對大市的波動。

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