港股格局：許繹彬指生科股可吼歌禮製藥
2020年05月21日 10:04
東網電視更多新聞短片
恒指周四(21日)早間倒跌逾100點。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，美股繼續以新冠病毒時好時壞作藉口，將道指舞高弄低。港股周四高開逾百點後倒跌，料近期可企穩24,000點之上。
他認為，道指和恒指均升至24,000點水平以上，走勢均有點「有心無力」，及欠缺「勁度」，這有鑑於疫情消息只能短暫式的興波作浪。畢竟全球經濟，均現已開始要面對新冠病毒帶來的後遺症，恐怖數據料陸續有來，例如美國領取失業救濟金人數屢創新高；香港失業率超過5%，返回金融海嘯的水平，均會令投資者卻步，對後市存有戒心。
他表示，港美股市由三月低位反彈，且收復大部分失地，但經濟數據卻每況愈下，建議投資者繼續以小注炒股不炒市的態度，去面對大市的波動。
受惠疫情穏定，新興科創股如美團點評(03690)創新高；生物科技股更有連番炒作，此類股份落鑊，相信是受惠國家改革對醫藥的需求，加上適逢本年疫情肆虐，內地政治會議相信也會提及此熱門話題，投資者可留意歌禮製藥(01672)，此股以14港元上市，上市當時氣勢一時無倆，近日生物科技股不斷炒作，但此股仍「升得有點含蓄」，建議可多加留意。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！