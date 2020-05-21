新冠肺炎：萬事達卡檢視房地產業務　或合併辦公室

外電報道，萬事達卡(Mastercard Inc.)不會要求員工返回其全球公司辦事處，直到有針對治療新冠病毒的疫苗為止。

報道引述萬事達卡首席執行官Michael Fraccaro表示，全球第二大付款處理商也正在檢視其房地產業務，並考慮合併辦事處，預計在未來幾周和幾個月內，將有更多的員工繼續在家工作而不是上班。

該公司在全球擁有近20,000名員工，其總部位於紐約市郊區的威徹斯特。萬事達卡擁有該校園，該校園於1994年從IBM購買。

Michael Fraccaro又指，當局勢穩定下來時，世界各地的公司可能會發現，他們的辦公室只剩30%了，這促使萬事達卡考慮其未來的房地產需求。

萬事達卡與其他表示不打算在短期內實施廣泛的「回到辦公室」計劃的技術和金融公司一樣，包括其主要競爭對手美國運通公司和Visa公司。但萬事達表示，正等待疫苗出現，而不一定與政府的解封令保持一致行事，反映其想得更遠。萬事達卡已經建立了一個「未來工作」的工作組，正研究如何最好地處理房地產和員工需求。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626