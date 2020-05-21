港股格局：郭家耀料有力挑戰兩萬五關

正榮金融業務部副總裁郭家耀指出，美國聯儲局表示未來一段時間，利率仍會維持在接近零水平，加上憧憬美國經濟陸續重啟，以及科技股表現強勢，帶動隔晚美股做好。另外，內地兩會周四(21日)召開，市場關注會否有刺激經濟政策出台。港股近期維持好淡爭持格局，大市整體氣氛未算太差，整固後恒指仍有機會挑戰25,000點，下方支持在23,800點，相信若有利好消息支持，後市有望再試近月高位。

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