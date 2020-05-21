港股格局：郭家耀料有力挑戰兩萬五關
2020年05月21日 10:40
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正榮金融業務部副總裁郭家耀指出，美國聯儲局表示未來一段時間，利率仍會維持在接近零水平，加上憧憬美國經濟陸續重啟，以及科技股表現強勢，帶動隔晚美股做好。另外，內地兩會周四(21日)召開，市場關注會否有刺激經濟政策出台。港股近期維持好淡爭持格局，大市整體氣氛未算太差，整固後恒指仍有機會挑戰25,000點，下方支持在23,800點，相信若有利好消息支持，後市有望再試近月高位。
「ATM」三大科技股表現強勢，郭表示，騰訊控股(00700)首季業績令市場滿意，反映其為疫情受惠股之一，故股價已率先升至近年高位。至於美團點評(03690)業務雖受到疫情影響，但市場對其平台有信心，亦相信餐飲業可率先復甦，因此股價亦破頂。而阿里巴巴(09988)走勢則相對落後，但在同股不同權「染藍」憧憬下，股價亦有突破迹象，隨着市場對軟銀減持的消息逐步消化，如果集團於周五(22日)公布的業績可回復增長，料股價有機會追落後，現水平仍有吸納價值。
郭又指，小米集團(01810)首季業績優於市場預期，收入方面錄得雙位數字增長，按非國際財務報告準則計算的盈利亦表現理想。除了受到手機出貨量帶動，互聯網增值服務亦表現理想，令市場相信其不再單是硬件公司，有助提升小米估值。至於收入分布方面，境外市場收入已佔總收入約一半，反映市場對其產品認可。在佳績支持以及「染藍」憧憬下，料股價仍有上升空間，有望再挑戰年內高位。
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