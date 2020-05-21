加拿大逾十年首見通縮　央行：實施負利率不可取

加拿大4月消費物價指數(CPI)按年跌0.2%，是自2009年以來首次錄得負增長；預期跌0.1%。

加拿大央行認為，全球因新冠肺炎疫情造成的需求減弱，將超過對供應方面的影響，從而對價格構成下行壓力。疫情危機可能導致供需兩方面永久收縮，但對企業和消費者支出的影響更大。

央行副行長Tim Lane稱，總體而言，通脹或面臨下行壓力。央行為經濟提供流動性所採取的措施，包括將基準利率降至接近零，向金融市場投放3,000億加元的現金，並首次大規模購買政府債券。

不過，該些措施引發一些擔憂，即一旦經濟反彈，上述行動可能推升通脹。Lane亦承認，此時此刻衡量通脹變得愈來愈難，導致官方統計數據不能很好地反映產能壓力。他說，鑑於支出可能已經轉向價格上漲更快的商品，官方數據可能低估加拿大人實際經歷的通脹。

Lane補充，經濟復甦的時機和性質尚不確定。部分行業的反彈速度會比其他行業更快，但航空、旅遊和能源行業將是需要最長時間才能復甦的行業。

另外，Lane認為目前的0.25厘政策利率是實際下限，雖然負利率仍然在央行工具箱內，但央行已經採取的降低利率和注入流動性的刺激措施，在提供加拿大經濟強勁復甦所需的條件方面非常有效，因此認為實施負利率並不可取。

受累疫情，加拿大石油需求銳減，4月汽油價格大跌39.3%，創下該國油價史上最大衰退幅度，而能源價格則下降23.7%。分析指出，鑑於需求下降且閒置產能增加，通脹未來幾個月將保持低迷。

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