港股格局：葉尚志指港股反彈全靠騰訊 料後市回吐
2020年05月21日 10:45
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港股周四(21日)未有跟隨美股爆上。第一上海首席策略師葉尚志預計，港股短線持續反覆，中長線或有回吐壓力，恒指23,500點為重要阻力位，建議投資者審慎行事。
他解釋，美股及港股的反彈浪全靠重磅股拉動，給予投資者「股市跌唔落」的錯覺。美股靠六大科技股，Facebook(Fb)、蘋果公司(Apple Inc.)、亞馬遜(Amazon)、Netflix、Google母公司Alphabet及微軟(Microsoft)撐起，而港股僅靠騰訊控股(00700)撐起。所以，相對美股，港股反彈力不足之餘，一旦未來市況轉弱，或出現更大幅度下跌。
至於周四出業績的阿里巴巴(09988)，同日早上股價偏軟。他估計，阿里巴巴業績不會太差，但因其可獲納入恒指的好消息已消化得七七八八，而目前距離真正納入日期仍有逾三個月，另納入後對業務並沒有直接刺激作用，所以股價短線會回軟。
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