【高盛推介】阿里巴巴貼價高槓桿購證精選
2020年05月21日 11:13
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(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：恒指公司於周一(18日)宣布同股不同權(W股)公司及第二上市公司將納入恒指及國指，有券商指阿里巴巴將有機會於9月納入恒指及國指，並料若阿里「染藍」，將可引來93億元被動資金流入。阿里周三(20日)股價突破210元，收市升約2.6%；周四(21日)早段則下跌，公司將於周四公布業績。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向在業績公布前部署認沽證，過去5個交易日共錄得約340萬元資金流入。牛熊證方面，亦見近日資金傾向部署熊證，當中周二及周三共錄得約100萬元資金流入。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意價外幅度約4%，年期約兩個月的阿里購證(21468)，行使價214.48元，2020年7月24日到期，實際槓桿10.1倍。
並可留意價外幅度約6%的阿里購證(26390)，行使價219.08元，2020年8月26日到期，實際槓桿8.1倍。
中年期的選擇則可留意價外幅度約13%，年期約3個月的高槓桿阿里購證(26684)，行使價233元，2020年8月17日到期，實際槓桿10倍。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意阿里牛證(64632)，收回價196.18元，行使價194.18元，換股比率100，槓桿比率14.3倍。
相反，投資者如看淡，認沽證方面可留意價外幅度約4%，年期約3個月的貼價阿里沽證(26485)，行使價199.18元，2020年9月8日到期，實際槓桿6.2倍。
投資者如計劃部署熊證，現階段可留意阿里熊證(59918)，收回價220.88元，行使價222.88元，換股比率500，槓桿比率13.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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