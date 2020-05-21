港元拆息︰1個月續升至0.62厘
2020年05月21日 11:24
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至0.12厘，結束6連跌；1星期升上0.3厘；與樓按相關的1個月續升至0.62厘，呈2連升；3個月處1.05厘水平。
21/5/2020
隔夜 0.12071厘
1星期 0.30000厘
2星期 0.50250厘
1個月 0.62827厘
2個月 0.94667厘
3個月 1.05655厘
6個月 1.29482厘
12個月 1.44970厘
20/5/2020
隔夜 0.11857厘
1星期 0.27268厘
2星期 0.48232厘
1個月 0.59786厘
2個月 0.96982厘
3個月 1.05946厘
6個月 1.31679厘
12個月 1.47458厘
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