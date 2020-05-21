【全球攬炒】美國殭屍企業員工逾220萬　隨時爆煲？

美國新冠肺炎疫情持續，就業危機嚴峻。外媒報道指，美國「殭屍企業」僱用的人數超過達220萬人，在美國聯儲局的寬鬆政策下苦苦支撐，恐釀成市場過熱的危機。

殭屍企業是指連年虧損、只能償還利息而無法償還本金的企業，須依靠政府的補貼和銀行持續貸款以「債冚債」或售賣資產的形式維持經營。

美國4月份的失業率已升至14.7%，為1930年代初以來最高，失業人數超過2,300萬。報道指出，美國的大型企業、餐館、酒吧等都出現這個情況。分析公司Arbor Data Science數據顯示，大型工業集團佔23.3萬個職位稱冠、硬件及存儲等設備行業有約19.3萬人、能源設備服務業佔18.5萬人。

隨着聯儲局救市並祭出公司債券購買計劃，開始在二級市場上購買交易所買賣基金(ETF)或「墮落天使」，即一些由「投資級」降至「垃圾級」的債券，一些較大的殭屍企業紛紛舉債，令美國公司的債券發行量創新高。

券商嘉信理財(Charles Schwab)首席投資策略師Liz Ann Sonders表示，殭屍企業過去一個半月表現較好，正反映市場的投機性，股市交易員、小型期權交易員、甚至玩體育博彩的人都在押注殭屍企業，她擔心當前的反彈可能會過熱。

研究機構TS Lombard首席美國經濟學家Steve Blitz指出，聯儲局其實是要支持企業市場的流動性，而不是確保企業市場的信貸。他指，區別在於央行是希望保持市場暢通運作，而不是成為主要參與者，押注誰贏誰輸。

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