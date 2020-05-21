新冠肺炎：疫情摧毁四大行業　年青人千祈咪入錯行！

今年以來，新冠肺炎疫情全球肆虐，不但嚴重打擊全球經濟，在經濟活動大停擺下，更改變了營商和生活模式，變相加速了一些傳統行業的衰退甚至式微。年青人想搵工入行，要認清新形勢，千祈咪入錯行！

●居家概念重擊商用物業需求

正正由於新冠肺炎的傳染性高，全球大大小小的企業都響應政府的停擺要求，不許員工到辦公室上班，改為在家工作，原來運作並不差，更能省卻不少營運成本，這促使企業長遠檢討辦公室的需要，或大大減低寫字樓的需求。此外，網上教學、網上會議大行其道，對教室、會議室等的商用物業和相關的物業管理需求造成深遠的影響，故料收租股的重估潮未完，長遠需求難以完全復原。

●網上娛樂大行其道 戲院當災

疫情期間，消費者足不出戶，消閒娛樂也得「宅」在家中。串流影片大行其道，更有國際影業公司安排重頭電影率先在網上而非戲院發行上映，亦有網上舉行演唱會。即使未來各地的禁聚令全面解封，只怕戲院的需求亦難復舊觀。反而，消費者會更重視家裏「電視機」的質素，也許能帶動高質電視機的需求。

●百貨公司完成歷史任務？

受到各地的禁聚令影響，加快了消費者建立網上購物的習慣。有別於以往推着「購物車」在超市百貨購物，如今不少消費者都習慣了無接觸、不挑選、網上優先、物流直送等新消費模式，迫使食品和餐飲等消費行業朝數碼化轉型，網購市場愈做愈大，正加速百貨公司等實體店的沒落，相信疫後會有一場淘汰賽，實體店必須重建吸引點，才能站穩住腳，免被淘汰。

●航空業高峰不再

疫情下全球航空業近乎停頓，多家航空公司載客量僅急降，商務旅客都惟有改用網上會議形式開會議事，習慣了這個新的營運模式，長遠商務旅客將會大減；航班減少令規模效益下降，客運票價上升，亦不利旅遊業需求。故整體而言，預計全球航空業在疫後難現昔日的繁榮景象。想入行做機師、空少、空姐，要諗清楚！

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