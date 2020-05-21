【瑞通推介】美團再破頂　輪證傳真

2020年05月21日 11:55
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    瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者憧憬美國經濟迅速復甦，以及聯儲局或推更多刺激措施，道指隔晚收報24,575點，升369點或1.5%。不過美國參議院通過議案，要求在美上市的中國公司加強信息披露，拖累中概股向下。
    恒指周三(20日)好淡角力，最終微升11點，報24,399點，大市續維持過千億元成交。周四(21日)早段升數十點，一度重返24,500點以上，其後升幅收窄。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾2,100萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾900萬元，反映投資者博大市升勢持續。周三其牛證街貨重貨區為收回價23,400至23,499點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。
    恒指公司表示，3間同股不同權公司納入恒指和國指選股範疇基本達標，但未來數月仍有機會有變動。將於下周一(25日)公布首季業績的美團點評周三以近全日高位128.5元收市，升2.1%，連升3個交易日。周四早段再衝高1%，曾再創131.4元之新高，其後於130元關口徘徊。周三有近70萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾710萬元淨流入。
    小米集團上季股東應佔盈利21.6億元人民幣，按年跌30.8%，不過按非國際財務報告準則計算，經調整淨利潤23億元人民幣，按年上升10.6%，勝市場預期。該股周三收升1.1%於12.8元，盤中曾升至12.92元，再創超過兩個月高，周四早段升超過2%，突破近期的13元阻力，再升至兩個半月高位13.16元，月初以來最多累漲逾32%，9日RSI處80以上的極度超買水平。周三有超過1,400萬元淨流出其好倉，淡倉同日則206萬元淨流入。
    兩會周四揭幕，市場觀望內地樓市會否獲政策支持。融創中國周三連穿10天和20天線，收報32.9元，跌幅2.8%，三連升告終。股份周四早段徘徊在33元附近好淡爭持。周三有531萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有4萬元淨流出。
    各國逐步解除經濟封鎖措施及全球原油產量下降，配合美國原油庫存意外錄得跌幅，帶動油價回升。紐約6月期油結算價為每桶32.5美元，升2.1%，7月期油隔晚收報每桶33.49美元，升4.8%。中國海洋石油於3個交易日累漲11.6%後，周三回落1.6%收市，報9.17元。周四早段好淡爭持，暫未能企穩9.2元。周三有95萬元淨流入其好倉，淡倉同日則60萬元淨流出。
    瑞通相關認股證之選擇：
    恒指輕微價外、中短期購證(25622)，行使價25,920點，2020年10月到期，實際槓桿10.7倍。輕微價外、中年期沽證(27866)，行使價22,000點，2020年12月到期，實際槓桿6.1倍。
    中海油輕微價外、中年期購證(26018)，行使價10.18元，2020年12月到期，實際槓桿4.6倍。輕微價外、中年期沽證(24073)，行使價8.5元，2020年12月到期，實際槓桿3倍。
    小米輕微價外、中年期購證(20462)，行使價13.5元，2020年12月到期，實際槓桿4.7倍。輕微價外、短期沽證(20463)，行使價11.5元，2020年8月到期，實際槓桿6.4倍。
    融創輕微價外、中短期購證(27093)，行使價36.83元，2020年10月到期，實際槓桿4.5倍。
    美團貼價、中短期購證(20615)，行使價131.1元，2020年10月到期，實際槓桿5.7倍。價外、中短期沽證(27666)，行使價97.53元，2020年9月到期，實際槓桿6.4倍。
    阿里輕微價外、中短期購證(22402)，行使價232.8元，2020年8月到期，實際槓桿9.6倍。
    瑞通相關牛熊證之選擇：
    恒指牛證(69732)，收回價23,610點，槓桿比率32.4倍。熊證(69735)，收回價24,838點，槓桿比率24倍。
    美團全場最貼牛證(67205)，收回價121.699元，槓桿比率11.2倍。熊證(50248)，收回價139.9元，槓桿比率8.6倍。
    小米牛證(56189)，收回價11.199元，槓桿比率5.7倍。熊證(51387)，收回價13.9元，槓桿比率8.7倍。
    融創牛證(62314)，收回價29.4元，槓桿比率7.7倍。熊證(62315)，收回價36.4元，槓桿比率4.7倍。
    中海油牛證(56102)，收回價8.28元，槓桿比率10.7倍。
    騰訊牛證(65500)，收回價423.8元，槓桿比率29.9倍。熊證(67337)，收回價451.8元，槓桿比率18倍。
    阿里牛證(61942)，收回價184.9元，槓桿比率8倍。熊證(59432)，收回價219.9元，槓桿比率12倍。
    免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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