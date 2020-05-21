【瑞通推介】美團再破頂　輪證傳真

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者憧憬美國經濟迅速復甦，以及聯儲局或推更多刺激措施，道指隔晚收報24,575點，升369點或1.5%。不過美國參議院通過議案，要求在美上市的中國公司加強信息披露，拖累中概股向下。

恒指周三(20日)好淡角力，最終微升11點，報24,399點，大市續維持過千億元成交。周四(21日)早段升數十點，一度重返24,500點以上，其後升幅收窄。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾2,100萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾900萬元，反映投資者博大市升勢持續。周三其牛證街貨重貨區為收回價23,400至23,499點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

恒指公司表示，3間同股不同權公司納入恒指和國指選股範疇基本達標，但未來數月仍有機會有變動。將於下周一(25日)公布首季業績的美團點評周三以近全日高位128.5元收市，升2.1%，連升3個交易日。周四早段再衝高1%，曾再創131.4元之新高，其後於130元關口徘徊。周三有近70萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾710萬元淨流入。

小米集團上季股東應佔盈利21.6億元人民幣，按年跌30.8%，不過按非國際財務報告準則計算，經調整淨利潤23億元人民幣，按年上升10.6%，勝市場預期。該股周三收升1.1%於12.8元，盤中曾升至12.92元，再創超過兩個月高，周四早段升超過2%，突破近期的13元阻力，再升至兩個半月高位13.16元，月初以來最多累漲逾32%，9日RSI處80以上的極度超買水平。周三有超過1,400萬元淨流出其好倉，淡倉同日則206萬元淨流入。

兩會周四揭幕，市場觀望內地樓市會否獲政策支持。融創中國周三連穿10天和20天線，收報32.9元，跌幅2.8%，三連升告終。股份周四早段徘徊在33元附近好淡爭持。周三有531萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有4萬元淨流出。

各國逐步解除經濟封鎖措施及全球原油產量下降，配合美國原油庫存意外錄得跌幅，帶動油價回升。紐約6月期油結算價為每桶32.5美元，升2.1%，7月期油隔晚收報每桶33.49美元，升4.8%。中國海洋石油於3個交易日累漲11.6%後，周三回落1.6%收市，報9.17元。周四早段好淡爭持，暫未能企穩9.2元。周三有95萬元淨流入其好倉，淡倉同日則60萬元淨流出。

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