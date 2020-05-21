【高盛推介】港交所突破3個月高位 輪證推敲
2020年05月21日 12:43
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高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所周三(20日)升約0.2%。周四(21日)早段升幅擴大，高見274.2港元，突破3個月高位，跑贏大市。市場繼續憧憬更多中概股來港上市，港交所料因此受惠。當中京東將於下周進行上市聆訊。微醫則有傳將於本月底遞交上市申請。
觀察個股認股證資金流向，可見周三資金轉向部署認購證，錄得約770萬元資金流入。
觀察市場上的認購證，可見近日市場留意行使價288.9元附近、12月到期的產品。投資者如看好，可留意當中槓桿最突出的港交所購證(16883)，行使價288.88元，2020年12月23日到期，實際槓桿7.7倍。
價外的選擇則可留意價外幅度約17%，年期約6個月的港交所購證(20294)，行使價320.2元，2020年11月26日到期，實際槓桿9.8倍，價外、中年期、低街貨。
進而觀察市場上的認沽證，亦見近日市場留意行使價233.7元附近、11月到期的產品。投資者如看淡，可留意當中槓桿最突出之一的港交所沽證(27730)，行使價233.68元，2020年11月25日到期，實際槓桿7.7倍，熱門條款產品中，槓桿最高之一。
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