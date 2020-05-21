西半山半山捌號首推30伙　入場費488.8萬

張指出，該盤開價不是太低，首批較吸引，希望起動市場，若與市價相比，是次預留約10%水位。市場料項目入場費屬西半山近10年以來最低。

今日(21日)起開放示範單位及收票，現時新盤售價與去年初已調整約15%，今年再調整幅度不大。

資料顯示，同區The Richmond年初首推30個單位，折實平均呎價29,998元，開放式戶入場費逾598.82萬元。

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