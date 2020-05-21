西半山半山捌號首推30伙 入場費488.8萬
2020年05月21日 12:51
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港島區新盤亦加入推售搶客行列。英皇國際(00163)執行董事張炳強稱，旗下西半山摩羅廟街項目半山捌號首張價單推出30伙，面積181至311方呎，首批單位折實平均呎價29,820港元。開放式單位最低折實售價由488.8萬元起，呎價27,006元，單位為5樓D室，實用面積181方呎；而最低呎價為5樓C室一房戶，折實呎價25,741元。
張指出，該盤開價不是太低，首批較吸引，希望起動市場，若與市價相比，是次預留約10%水位。市場料項目入場費屬西半山近10年以來最低。
今日(21日)起開放示範單位及收票，現時新盤售價與去年初已調整約15%，今年再調整幅度不大。
資料顯示，同區The Richmond年初首推30個單位，折實平均呎價29,998元，開放式戶入場費逾598.82萬元。
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