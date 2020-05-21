【瑞銀推介】兩會前大市觀望　跟進阿里美團窩輪

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：全國人大及全國政協會議即將展開，市場觀望氣氛濃厚，恒指近日在24,300點附近徘徊，即市窄幅上落。早前大市預期5G會成為兩會焦點，周一(18日)中國通信服務已率先獲炒上，不過至周中市場再次失去焦點，反而更多目光回落至即將公布業績的阿里巴巴以及美團點評身上。

美團近周一直衝高勢不可擋，上試130港元。股價因疫情影響在3月曾跌至70元左右，但隨着疫情有所紓緩，內地城市陸續復工復課，美團在3月時已出現明顯反彈，憧憬到店、出遊業務會隨疫情紓緩復甦，股價再上揚，低位至今升超過8成。

市場預期阿里巴巴上季因疫情盈利受壓，收入增幅或將大幅放緩。不過由於其他ATMX股走勢強，不少投資者仍憧憬阿里可追落後，而且恒指公司已公布諮詢結果，阿里最快有機會下次季檢染藍，成為投資者對阿里的一大憧憬。

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