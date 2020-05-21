【時光倒流22年】銅鑼灣珠寶金行地舖獲減租七成 月租26萬
2020年05月21日 13:36
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核心購物區舖位租金大幅下滑，金行舖租竟較22年前更低。資料顯示，銅鑼灣廣場一期地下部分舖位，獲本地大型連鎖珠寶金行周大福以每月約26.25萬港元續租，租約期由2020年7月至2021年7月，為期1年，是次租金水平較上一份租約的月租94.66萬元，大幅下挫72%或68萬元。新租金水平較22年前更低。
翻查資料，該大型連鎖珠寶金行早於1998年起承租該舖位，當時月租約34.88萬元，隨後在2004年升至每月43萬元。及後零售業進入高峰期，於2010年該舖租金上漲至75萬元，2013年再大增至132.8萬元，達至高峰水平。
不過在2016年時，該舖位月租回落至94.66萬元，及後在2018年也以同樣租金水平續租。
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