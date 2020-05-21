新冠肺炎：調查指26%打工仔情緒受困　23%怕被「炒魷」

駿隆集團委託香港民研於4月底至5月初，進行《新冠肺炎對工作影響意見調查》，發現26%受訪者出現情緒困擾，單計18至29歲受訪者的佔比更達41%。有約三成受訪者擔心減薪及停薪，另有23%受訪者擔心被「炒魷魚」。

調查指，逾兩成受訪者經常擔心疫情會對日後工作造成影響。擔憂公司業績下降，及因外出上班而感染肺炎的受訪者比例，各佔四成。對僱主的支援方面，約四成受訪者希望僱主提供僱員緊急財務支援，三成半冀了解公司業務情況及獲得身心健康支援。

約三分一受訪者指，因疫情關係曾在家工作，當中52%受訪者認為在家工作效率較低。安排方面，受訪者兩星期內平均應僱主要求在家工作5.8日。但有40%受訪者指因在家工作，與工作夥伴溝通變差，12%則表示與僱主/上司的信任程度變差。

市場擔心經濟衰退，將引致失業情況惡化。駿隆集團執行董事王玉麟指出，據公司早前調查顯示，有八成受訪僱主表示會申請政府的保就業計劃，相信未來不會有大規模裁員潮，但短期內經濟難以好轉。

強積金表現方面，駿隆集團行政總裁蕭美鳳表示，儘管4月強積金錄正增長，惟投資環境仍然波動，見到僱員調動資產配置，並更積極管理強積金。但王玉麟認為，強積金屬長線投資，市民不宜短線地頻密調動資金。

蕭美鳳指，近期收到不少人查詢，了解開立強積金戶口以獲得「保就業」計劃資助詳情。然而，有關計劃表明接受僱員於3月前需有活躍強積金戶口，自僱人士現階段開戶未必能夠受惠，但不排除未來會再推出第2、3輪保就業計劃。

《新冠肺炎對工作影響意見調查》以隨機電話訪問為主，於4月29日至5月11日，訪問513位18至64歲的強積金成員。

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