中美科技戰：內地擬豪擲近11萬億元爭奪領導地位

財經媒體彭博報道，中國正在加速爭取關鍵科技的全球領導地位，計劃通過從無線網絡到人工智能(AI)等各方面的部署，為經濟注入超過1萬億美元。

這項重大計劃是直至2025年的6年間，中國估計將投資1.4萬億美元(約10.9萬億港元)，要求都會政府和私營企業如華為等，鋪設第五代無線網絡(5G)、安裝攝像頭和傳感器、並開發AI軟件，以支持自動駕駛到自動化工廠和大規模監視。

預計新的基礎設施計劃主要能夠帶動本土巨擘，從阿里巴巴、華為到SenseTime再上台階，但美國公司的利益可能受損。隨着科技民族主義的抬頭，這股投資動力將降低中國對外國科技的依賴，以呼應先前所設定中國製造2025的目標。這些舉措已經引起了特朗普政府的猛烈批評，並進而採取行動打壓華為等中國科技公司的崛起。

神州數碼控股首席營運官Maria Kwok表示，此事前所未有，這是中國為贏得全球科技競賽的起手式。她在香港的辦公室被面部識別攝像頭和傳感器所環繞。她說，從今年開始，會真的開始看到資金流入。

這項科技投資計劃是財政計劃的一環，需要本周召開的中國兩會批准，預計政府將宣布投入多達5,630億美元(約4.39萬億港元)的基建資金。中國最大的雲計算和數據分析提供商阿里巴巴和騰訊將是中國這項企圖的關鍵，包括馬化騰和馬雲等科技界領導人都表示支持。

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