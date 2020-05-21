中美科技戰：憧憬國家扶持　中芯年內飆54%市盈率52倍

外國傳媒報道，在美國全面封殺華為後，市場料中國政府將大力發展科技，務求自給自足，令散戶瘋炒晶片概念股，今年以來在上海、深圳兩地交易的晶片類股已大漲超過1/3，相較之下，美國費城半導體指數則下跌約4%。

報道指出，中國半導體概念股似有過熱迹象，按現行股價，中芯的預測市盈率已來到52.7倍，相比之下，「龍頭」台積電預測市盈率為17.2倍。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626