中美科技戰：憧憬國家扶持 中芯年內飆54%市盈率52倍
2020年05月21日 14:26
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外國傳媒報道，在美國全面封殺華為後，市場料中國政府將大力發展科技，務求自給自足，令散戶瘋炒晶片概念股，今年以來在上海、深圳兩地交易的晶片類股已大漲超過1/3，相較之下，美國費城半導體指數則下跌約4%。
上海韋爾半導體、北京兆易創新科技、北方華創科技、紫光國芯微電子等，今年股價都創新高；在香港上市的中芯國際(00981)年內亦大漲54.8%。中國政府為展示決心，早在去年10月成立了290億美元(約2,262億港元)的基金，要培育中國本土半導體產業。
報道指出，中國半導體概念股似有過熱迹象，按現行股價，中芯的預測市盈率已來到52.7倍，相比之下，「龍頭」台積電預測市盈率為17.2倍。
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