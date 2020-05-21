淡友未收手！瑞幸咖啡暴挫36%後　仍押注未跌完

外國傳媒報道，首批沽空瑞幸咖啡的其中一隻基金，正押注該股今年暴跌93%的勢頭還沒有結束。

據消息人士透露，思博資產管理(香港)有限公司在瑞幸咖啡於2019年5月首次公開招股(IPO)之後開始沽空它，在該公司於今年4月爆出會計醜聞之後，進一步加大沽空力度。該人士表示，瑞幸咖啡周三(20日)下跌36%之後，思博仍然持有淡倉。思博的負責人王大蔚曾在索羅斯基金管理公司任職。

據S3 Partners LLC匯編的數據顯示，這家咖啡連鎖店今年已經為沽空者帶來了超過10億美元(約78億港元)的收益。著名「淡友掌門人」錢隆斯(Jim Chanos)和沽空機構渾水研究(Muddy Waters)創辦人Carson Block也沽空了這隻股票，包括奇點資產管理和風和亞洲基金在內的對沖基金，在4月因瑞幸淡倉而賺錢。

瑞幸咖啡本周表示可能被納斯達克交易所除牌。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626